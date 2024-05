Aree di sosta, verde e scuole: partono i lavori a Nocera Inferiore

Tre interventi di riqualificazione in via Napoli, a Nocera Inferiore, previsti dal 10 giugno. Partono i lavori per le aree di sosta adiacente all’Istituto Scolastico “D. Rea”, nella prima traversa di via Napoli e nei pressi degli Uffici Gori con progetto “verde attrezzato”

I dettagli

Dal 10 giugno inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale di via Napoli, area adiacente all’Istituto Scolastico “D. Rea”, che sarà oggetto di un intervento per migliorarne sia l’estetica che la funzionalità, in risposta alle esigenze delle numerose attività commerciali presenti. «L’intervento riguarderà il rifacimento dell’intera pavimentazione, compromessa da diversi anni. Inoltre, è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori per il recupero di aree per il parcheggio nello spazio adiacente all’Istituto Scolastico “D. Rea”, nella prima traversa di via Napoli e nei pressi degli Uffici Gori» spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna.

«L’obiettivo primario è fornire ulteriori posti auto alla cittadinanza, considerando la significativa espansione urbanistica e commerciale della zona. I lavori proseguiranno in due parti: una prima riguarderà l’area della prima traversa di via Napoli; la seconda concerne l’area dedicata al “verde attrezzato” che sorgerà vicino agli Uffici Gori» specifica Luciano Passero, presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici. «Per entrambi i filoni del progetto - contenuto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche - è prevista la riconfigurazione dei marciapiedi, la realizzazione di nuovi stalli di sosta, con conseguente adeguamento della carreggiata e l’inserimento di una villetta comunale attrezzata. L’intero intervento è stato progettato minimizzando l’impatto sull’esistente. Sta per concretizzarsi un importante intervento che la città e il quartiere attendono, in un snodo nevralgico cittadino, soggetto a intenso transito, sia per le scuole che per le attività commerciali. Crediamo che questa sia una risposta per consentire il migliore sviluppo dell’intera area» conclude il Sindaco, Paolo De Maio.