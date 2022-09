Manutenzione del verde a Nocera Inferiore. I primi interventi, così come comunicati dal sindaco Paolo De Maio, sono stati effettuati negli ultimi giorni. "Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli interventi di manutenzione del verde, che hanno riguardato diverse aree della città di Nocera Inferiore, soprattutto le periferie. Villanova, via Sellitti, via Piccolomini, via Urbulana, via Filangieri, via Gramsci, via San Pietro, via D'Alessandro, via De Curtis le aree oggetto delle attività manutentive. Nelle ultime ore si sta procedendo anche alla potatura degli alberi"