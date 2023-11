Disagi alla circolazione, divieto di transito per i mezzi pesanti

Stop ai mezzi pesanti in via Anfiteatro a Nocera Inferiore. E' quanto recita un'ordinanza del comando di polizia municipale, per gli autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Il motivo è legato alle lamentele dei residenti, che in realtà da sempre denunciano i disagi alla circolazione.

L'ordinanza

Il provvedimento - si legge in una nota - è adottato considerando le sollecitazioni dei residenti del quartiere Grotti per le ripetute problematiche legate alle vibrazioni cagionate dalla circolazione dei mezzi pesanti in un’area densamente popolata. Tenuto conto che la delibera 14 del 2007 vietava il transito ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate, la Polizia Locale ha ulteriormente interdetto la circolazione ai mezzi pesanti. «Appurata l’attuale circolazione nell’area di Grotti, le ridotte dimensioni della carreggiata, l’assenza di marciapiedi in alcuni tratti, l’alta densità abitativa del quartiere, è stato opportuno limitare l’accesso dei veicoli in transito per non creare situazioni di pericolo» afferma il Sindaco Paolo De Maio.