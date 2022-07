Viabilità, riapre via Solimena a Nocera Inferiore: senso unico in via Pucci

Con la riapertura di via Solimena è tornata a senso unico via Raffaele Pucci. Gli operai del Comune hanno provveduto a rimettere i paletti all’imbocco di via Marconi. A breve, tuttavia, toccherà chiudere anche via Roma per le stesse ragioni