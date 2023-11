Cantieri in città, cambia ancora la viabilità a Nocera Inferiore

Cambia ancora la viabilità a Nocera Inferiore, in ragione della presenza di diversi cantieri in città per il completamento della rete fognaria. A cambiare il senso di marcia a via Fucilari, via Origlia e via Amato

I dettagli

Nello specifico, inversione di marcia lungo via Fucilari in direzione piazza D’Amora, istituito l’obbligo di svolta a sinistra in via Cucci all’intersezione di via Fucilari. Cambio di marcia anche in via Origlia, partendo da piazza D’Amora, in direzione via Correale e raggiungere via Atzori. Anche in via Amato è prevista un’inversione di marcia. Partendo da piazza D’Amora e piazza Amendola, via Amato sarà percorribile per raggiungere via Lanzara. Confermato il divieto di transito lungo corso Vittorio Emanuele II, dove resta attivo il varco della Ztl. Il dispositivo entrerà in vigore da oggi e durerà fino a cessate esigenze, dettate dalla presenza dei cantieri nel centro e che stanno penalizzando la mobilità urbana. Tante le proteste, negli ultimi giorni, per l'aumento del traffico e dello smog, con i livelli di inquinamento che certamente aumentano con tutte queste modifiche.