Rete fognaria a Nocera Inferiore, cambia il senso di circolazione di alcune strade

Viabilità alternativa a Nocera Inferiore, dalla giornata di oggi. Lo annuncia il sindaco Paolo De Maio, in relazione al completamento dei lavori della rete fognaria che comporterà delle modifiche alla circolazione.

Le novità

"A completamento - spiega il sindaco - delle operazioni per la realizzazione della rete fognaria (1°lotto - Stralcio B), sono previsti lavori per il ripristino definitivo della sede stradale. Per tale motivo, la Polizia Municipale ha disposto un piano di viabilità alternativo dal 12 al 15 giugno"