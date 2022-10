Rete fognaria a Nocera Inferiore, cambia ancora la viabilità in città

Proseguono a Nocera Inferiore i lavori per la realizzazione del primo lotto della rete fognaria. L'amministrazione comunale ha comunicato le nuove variazioni in termini di viabilità.

Le modifiche

Ieri mattina la nuova ordinanza della polizia locale, in vigore da stamattina alle ore 7 e fino alle ore 18 del 2 novembre. In particolare:

- in via Castaldo è istituito il divieto di transito dall’intersezione con via Federico Ricco all’intersezione con via Marconi;

- in via Federico Ricco è istituita la chiusura al traffico nell’intersezione con via Castaldo;

- in via Orlando è istituito l’obbligo di svolta a destra in direzione di via Ricco e il doppio senso di circolazione per i soli residenti;

- in via Ventra è istituito il divieto di transito veicolare;

- in via G.B. Vico è istituito il doppio senso di circolazione dal civico 35 al civico 11nella direttrice di marcia da via Ventra a via Marconi;

- in via Marconi è istituita l’inversione del senso di marcia da via G.B. Vico a via Castaldo;

- in via Pucci è ripristinato il senso unico di circolazione in direzione via G.B. Vico.