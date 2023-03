Calci ad un vigile urbano, andava in retromarcia contromano: due donne nei guai

Vigile urbano aggredito a Nocera Inferiore. Protagoniste due donne, di cui una richiamata mentre effettuava una retromarcia contromano, per imboccare un'altra strada del centro. Le due rischiano ora una denuncia alla procura.

L'aggressione

L'agente aveva richiamato l'automobilista dopo l'infrazione commessa. La stessa, poi, aveva inveito contro il primo, seguita dall'amica in auto, che dopo un pò ha colpito l'agente con una serie di calci. Il comando ha acquisito il video delle telecamere, che riprende l'aggressione. Per l'agente dieci giorni di prognosi in ospedale.