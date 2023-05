Straordinari per San Prisco ed eventi, le richieste dei vigili al Comune di Nocera

"Criticità operative ad assicurare gli eventi programmati dall’Ente. Rispetto dell'articolazione dell’orario di lavoro e di servizio, eventuale accordo per il potenziamento dei servizi in occasione della festa patronale". È quanto chiedono gli agenti di polizia locale di Nocera Inferiore all'amministrazione comunale.

Le richieste

Hanno avanzato proposta di summit al comandante ed al sindaco Paolo De Maio, spiegando "Che in caso di mancato accordo sottoscritto tra le parti, non si garantirà il servizio in straordinario, oltre il normale orario di lavoro con conclusione prevista per le ore 22.00". L'incontro si terrà oggi e a riguardo, l'amministrazione comunale, nella figura del sindaco Paolo De Maio, si è detto fiducioso della collaborazione del corpo di polizia, anche in ragione di quanto fatto per lo stesso nel recente passato. Tra il recupero delle indennità arretrate e l'aggiunta di ore di straordinario.