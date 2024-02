Villa comunale, aperte le domande per la concessione dei locali

L'amministrazione comunale di Nocera Inferiore pronta a dare un nuovo slancio alla Villa Comunale. E' stato infatti pubblicato l'avviso per acquisire Manifestazioni d’interesse finalizzate ad individuare associazioni, senza scopo di lucro, per la concessione in comodato d’uso dell’ex casa del custode della Villa di via Solimena. I locali saranno assegnati ad associazioni che promuovano iniziative e progetti con finalità socio-culturali e di valorizzazione del territorio aperti a tutti i cittadini.

Le domande

La modulistica da scaricare e compilare è rinvenibile sul sito istituzionale del comune di Nocera Inferiore I documenti, debitamente compilati, dovranno pervenire tramite PEC, all’indirizzo raggiungibile a questo link a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 1 del mese di marzo del 2024, alle ore 12.00.