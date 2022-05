Caos “Villa Maria” a Nocera Inferiore, congelato lo sfratto per i privati

Sgombero di Villa Maria a Nocera Inferiore da parte della società sportiva dilettantistica che ha in concessione la struttura di Grotti, il Tar ordina la sospensione del provvedimento disposto dal Comune. La decisione è stata presa lo scorso 16 maggio, con la fissazione dell’udienza di merito per la fine dell’anno.

L'iter

Una decisione nata dalla considerazione, si legge nell’ordinanza, delle «gravi ricadute che verrebbero a determinarsi nei confronti dell’utenza e la possibile cessazione dell’attività stessa della società, costituendo, l’impianto sportivo “Villa Maria”, l’unico nella sua disponibilità». Il Tar ha disposto a favore del ricorrente chiedendo però una serie di approfondimenti. I giudici hanno disposto una «verificazione, da affidarsi alla Regione Campania, ufficio del Genio civile di Salerno, allo scopo di accertare lo stato di realizzazione degli impegni assunti dalle parti in controversia, sulla scorta, in particolare, di quanto stabilito nella convenzione dell’11 maggio 2021, di quanto dichiarato nella nota del Comune di Nocera Inferiore del 31 dicembre 2021, nonché in quella dell’1 febbraio 2021, contenente il resoconto del sopralluogo esperito il precedente 18 gennaio e, infine, di quanto contestato alla società ricorrente nell’impugnato atto di risoluzione». Secondo il Comune di Nocera Inferiore la società non avrebbe ottemperato agli obblighi contrattuali, da qui la decisione di risolvere il rapporto di collaborazione. La verifica dovrà avvenire in «contraddittorio tra le parti, alle quali dovrà comunicare, con sette giorni di preavviso, giorno, ora e luogo delle operazioni di verificazione, redigere apposita relazione circa le operazioni effettuate, le relative risultanze e le conclusioni raggiunte nonché depositare tale relazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della presente ordinanza a cura della società ricorrente». L'udienza è fissata per il «21 dicembre 2022 sospendendo, nelle more, l’efficacia dell’ordine di sgombero e dell’atto di risoluzione adottati dal Comune di Nocera Inferiore». Sul futuro della struttura è circa un anno che si registrano polemiche di natura politica. Il comitato di quartiere e l’amministrazione comunale guidata da Manlio Torquato si sono contrapposti spesso sugli obiettivi dell’area. L’associazione dei residenti ha lamentato la trasformazione del parco in un centro sportivo, sacrificando gli altri scopi per cui era stato realizzato originariamente.