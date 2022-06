Maltrattava i genitori per comprare la droga: 37enne di Nocera finisce in carcere

Un 37enne di Nocera Inferiore è stato arrestato per maltrattamenti aggravati ed estorsione ai danni della famiglia.

Il fatto

Il giovane – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – avrebbe più volte usato violenza nei confronti dei genitori per ottenere dei soldi con l’obiettivo di acquistare della droga. A denunciarlo sono stati proprio la madre e il padre, per i quali ora è finito un vero incubo. Il 37enne ora si trova in carcere e la prossimo settimana sarà interrogato dal giudice.