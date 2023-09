Tentò di violentare giovane per strada, condanna confermata

Tentò di abusare di una 19enne, per strada, prima che un passante riuscisse a metterlo in fuga. Anche in appello regge la condanna a 2 anni e 10 mesi per un 54enne di Nocera Superiore, che nel 2017 aggredì una ragazza per strada, rompendole persino un dente, dopo una colluttazione, per provare a violentarla

La condanna

La giovane raccontò quanto subito, con la versione ritenuta credibile e affidabile, a differenza di quella del suo aggressore. L'imputato le mise una mano sulla bocca poi tentò di abbassarle i pantaloni, dopo averla palpata più volte. L'arrivo di un passante mise l'uomo in fuga, fino alla denuncia del fatto poi presso i caraibinieri