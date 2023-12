Visita del Direttore Sanitario dell'Asl presso Tin e Pronto Soccorso

Nel giorno di Natale il Direttore Sanitario Primo Sergianni ha fatto visita alla Pediatria, alla TIN ed al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nocera per portare il saluto e gli auguri suoi e della Direzione Generale. La visita inaspettata ha colto di sorpresa sia gli operatori che gli ammalati.

L'incontro

Sergianni, accompagnato dal direttore sanitario facente funzioni del Dea Nocera-Pagani-Scafati, Gaetano Aprea, ha visitato le unità operative di di pediatria, dove è stato accolto dal dottore Atorino, di Terapia Intensiva Neonatale, dove ad attenderlo c’era il dottore Barbarulo, soffermandosi poi nel Pronto Soccorso, dove è stato accolto dal direttore dell’unità operativa, dott.ssa Giovanna Esposito. Il direttore sanitario si è soffermato a lungo a parlare con gli operatori, ed ha poi fatto visita ai pazienti, soffermandosi in tutte le stanze di degenza ed intrattenendosi con genitori e bambini costretti a passare il Natale in ospedale. A tutti ha portato gli auguri suoi personali e quelli di tutta la Direzione Strategica dell’ASL, unitamente al senso della vicinanza dell’Azienda. Al personale in servizio sono andate, infine, le rassicurazioni e l’impegno che l’Asl percorrerà tutte le strade utili a superare le difficoltà derivanti dalle carenze di organico che affliggono un po’ tutte le strutture. Un gesto che è stato molto apprezzato sia dagli operatori che dagli ammalati e i loro congiunti.