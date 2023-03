Nocera Inferiore, un ulivo per i bambini vittime della criminalità organizzata

Un ulivo per i bambini vittima della criminalità organizzata. L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, insieme al presidio di Libera a Nocera Inferiore "Jerry e Masslo" e Leonia circolo Legambiente Valle del Sarno promuoverà, promuoverà oggi - primo giorno di primavera in cui coincidono le ricorrenze della Festa dell’albero e della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - la cerimonia di piantumazione di un albero di ulivo presso il Parco giochi comunale di via Rea, in memoria di tutti i bambini vittime delle mafie.