Nocera, volpe ferita e sofferente in strada: salvata dai volontari

Animali in cerca di cibo, nella giornata di ieri a Nocera Inferiore è stata salvata una volpe, recuperata per strada, in stato di forte sofferenza e con diverse ferite presenti sul corpo. Probabilmente quei segni erano il risultato dell'aggressione di qualche altro animale.

Il salvataggio

Ma per sua fortuna, c'è stato chi l'ha trovata per prenderla in cura. La volpe è stata recuperata lungo la Provinciale Nocera-Sarno, tra le zone periferiche di San Mauro e Fosso Imperatore dai volontari dell'associazione Zoofila Nocerina, intervenuti insieme alla polizia municipale. L'animale era riverso sull'asfalto, vicino ad un bar. In attesa dell'intervento dell'Asl, è stata a quel punto prelevata e portata per le cure presso l'ambulatorio veterinario del dottore Vincenzo Villani di Nocera Superiore. Dopo l'intervento, lo scatto fotografico condiviso dal medico ha rallegrato le tante persone, sollevate dalle condizioni del mammifero. Il ritrovamento della volpe è stato segnalato anche alla Forestale e al Wwf, che si occupano del monitoraggio e recupero di volpi e animali selvatici. Spesso si aggirano nelle zone di campagna - mesi fa erano stati avvistati dei cinghiali - facendo razzia di ciò che trovano nelle terre dei contadini, ad esempio.