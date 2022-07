Nocera Inferiore, voucher per centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni

E' stato approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher alle famiglie per consentire a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni di frequentare Centri estivi ed attività socioeducative. Possono presentare domanda di partecipazione ai Centri estivi le famiglie di bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 17 anni, residenti nel Comune di Nocera Inferiore.

I dettagli

L’ente acquisirà istanze da parte dei cittadini che vogliano inserire i propri figli nelle attività ludico ricreative per il periodo estivo, a partire da luglio 2022, presso i Centri inseriti nell’apposito elenco dei soggetti prestatori in Convenzione con l’Ambito S01_1. Inoltre, presentando la domanda entro il 20 luglio si potrà partecipare non soltanto ai Centri estivi ma anche alle attività educative, presso le strutture accreditate, fino a dicembre 2022.

La modalità di iscrizione ai Centri estivi è attraverso l’erogazione di voucher utilizzabili presso le strutture convenzionate. Il voucher, si intende riferito ad un periodo di iscrizione pari ad una settimana. Ad ogni minore potrà essere riconosciuto un voucher fino ad un massimo di tre settimane in relazione alle disponibilità economiche e al numero di domande pervenute. La scelta del Centro Estivo a cui iscrivere il minore verrà effettuata dalle singole famiglie beneficiarie tra i centri estivi presenti nell’elenco dei soggetti prestatori.

Le domande per l’ottenimento del voucher devono essere presentate entro e non oltre il giorno 20 luglio 2022, ore 12.00, secondo le seguenti modalità di trasmissione: con consegna diretta al Segretariato Sociale sito in Via Libroia 1 – Nocera Inferiore (esclusivamente compilando l’apposito modulo, Allegato A, scaricabile dal sito); per e-mail all’indirizzo: socio.educativo@comune.nocera-inferiore.sa.it con l’oggetto: Attività socioeducative/Centri estivi anno 2022.