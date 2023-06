Due chili di hashish nello zaino della figlia, assolta la madre

Due chili di hashish e circa 200 grammi di marijuana nascosti nello zaino della scuola, il tribunale di Nocera Inferiore ha assolto una donna di 56 anni, la madre di una minore - era suo lo zaino - finita in un'indagine della polizia di Nocera nell'ottobre 2022.

La sentenza

Serviranno 90 giorni per il deposito delle motivazioni. La donna rispondeva, in concorso con la figlia, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per la minore ci sarà la messa alla prova, con l'ammissione definita dinanzi al tribunale dei minori di Salerno. La sentenza è giunta al termine del rito abbreviato condizionato all'escussione della minore. Il giudice ha infatti interrogato la ragazza - 16enne all'epoca dei fatti - che ha precisato attraverso una serie di chiarimenti l'estraneità totale del genitore alla custodia di quella droga. L'imputata era difesa dal legale Francesco Vicidomini mentre la minore dall'avvocato Gianfranco Trotta. Dopo un controllo sotto il letto, gli agenti trovarono due chili di hashish e circa 273 grammi di marijuana, chiusi all'interno di due buste termosaldate. La droga, finita sotto sequestro, era destinata allo spaccio in ragione del quantitativo accertato, così come per le modalità di occultamento e rinvenimento. Insieme allo stupefacente, c'era anche un bilancino di precisione.