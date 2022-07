Nocera Inferiore, cambiano gli orari delle Ztl per il mese di luglio

Cambiano gli orari delle Ztl a Nocera Inferiore per il mese di luglio. E' quanto si apprende da un'ordinanza della polizia municipale, che vieta l’accesso ai veicoli in via Garibaldi e via Barbarulo di sabato, domenica e nei giorni festivi dalle ore 18 alle ore 22.

I dettagli

L’accesso sarà consentito ai residenti, ai veicoli al servizio di persone disabili regolarmente munite di contrassegno, a velocipedi e mezzi di soccorso, ai veicoli in servizio per vigilanza privata, ai taxi. In caso di necessità il comandante della Polizia Locale si riserva la facoltà di sospendere il provvedimento in caso di avverse condizioni atmosferiche o di estenderne l’efficacia in ore serali fino alle ore 24. Sarà, inoltre, istituito su tutto il tratto di strada interessato il divieto di sosta con rimozione coatta.