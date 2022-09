Nocera Inferiore, riattivazione dei varchi Ztl: i nuovi orari

E' stata firmata l’ordinanza per la riattivazione dei varchi, con le deroghe per il transito in giorni e orari prestabiliti. Di seguito, i dettagli e i nuovi orari

Le strade

È autorizzato il transito dal primo gennaio al 31 dicembre, dalle ore 2.00 alle ore 9.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nei seguenti varchi:

dall'incrocio di via Nicotera a via Garibaldi/Barbarulo; che interesserà anche le traverse di via Papa Giovanni XXIII, via Gramsci/via Sellitti.

dall'incrocio di via Barbarulo/Garibaldi a piazza Amendola.

Invece, è interdetto il transito dal primo gennaio al 31 dicembre, per l’intera giornata nei seguenti varchi:

??? ? – ????? ? – ??? ?????;

??? ? – ????? ? – ??? ?????????.