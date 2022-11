Nocera Inferiore tra lavori e cantieri, stop momentaneo alla Ztl

La chiusura di via Pucci per il completamento dei lavori di sistemazione dell’argine del torrente Solofrana, a causa del maltempo della scorsa settimana, e di via Cucci per le operazioni di messa in sicurezza del palazzo Concordia, ha spinto la polizia municipale a disattivare la Ztl in due punti della città.

La decisione

I varchi che si andranno a spegnere da oggi e fino a cessata esigenza sono “varco 1” in corso Vittorio Emanuele II - nel tratto compreso tra l’intersezione con via Federici e l’intersezione con via Gramsci, con l’individuazione del percorso obbligatorio in direzione di via Gramsci - e al “varco 3”, in via Amato. “Abbiamo registrato notevoli ripercussioni sulla viabilità cittadina - ha spiegato il sindaco Paolo De Maio - in seguito alla chiusura di via Pucci e via Cucci, rese indispensabili per motivi di sicurezza. L’apertura dei varchi delle zone a traffico limitato possono aiutarci a mitigare l’intenso traffico di questi giorni”.