Addio alla piccola Giusy, scomparsa a 7 anni per un brutto male: richiesto il lutto rionale

Il quartiere Grotti, situato al confine tra i comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, piange per la grave e prematura scomparsa della piccola Giusy, una bambina si soli 7 anni che dal 2018 combatteva contro un brutto male.

Il cordoglio

Il comitato intercomunale di Grotti – si legge sulla pagina Facebook – “in segno di cordoglio e rispetto per l’immenso dolore ha richiesto al sindaco della Città di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, il lutto rionale”. E' stata richiesta, quindi, la sospensione di ogni attività ludica e non essenziale per l'intera giornata di oggi. “Confidiamo nei valori e nel rispetto di ogni singolo cittadino del nostro quartiere. L' intero quartiere si stringe all' immenso dolore che ha colpito la famiglia del nostro amico Gianluca” concludono dal comitato.

Le esequie

I funerali saranno celebrati alle ore 16.30 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli.