Colpito da acido su volto e braccia: operaio della Nocera Multiservizi in ospedale

Questa mattina un operaio della Nocera Multiservizi é rimasto ferito mentre effettuava il proprio turno di lavoro. Durante le operazioni di raccolta dei sacchetti dalle strade di Via Fucilari - Via Cucci, l’uomo é stato raggiunto al volto e ad un braccio da un liquido, presumibilmente acido, contenuto in una bottiglia conferita in uno dei sacchi in cui avrebbero dovuto essere depositato solo imballaggi di plastica e metalli. Trasportato prontamente all’ ospedale “Umberto I” é stato medicato per le ferite al volto e alle braccia.

Le reazioni

L’ assessore alle Politiche Ambientali e all’ Ecologia Nicoletta Fasanino dichiara: “Il fatto accaduto denota come la superficialità di certi cittadini possa avere conseguenze anche gravi, come in questo caso”. Il sindaco Manlio Torquato e l’Amministrazione comunale “sono vicini all’ operaio vittima dell'accaduto, al quale augurano una pronta guarigione”.