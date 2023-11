Colpito dalla porta di una pasticceria, morì sette mesi dopo: titolare rischia processo

Rischia di finire a processo il titolare di una pasticceria di Nocera Inferiore il cui portone provocò la morte di un 60enne. A stabilirlo il Gip del tribunale nocerino che ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.

L'incidente

I fatti risalgono all’11 gennaio 2022. Quel giorno, nonostante l’attività commerciale fosse chiusa ai clienti, il commerciante, difeso dall’avvocato Francesco Vicidomini, si trovava all’interno per svolgere dei servizi. Ad un certo punto il 60enne si soffermò nei pressi dell’entrata del negozio e, a causa di una raffica di vento, venne colpito dall’anta del portone che lo scaraventò a terra. Poi la corsa in ospedale dove morì sette mesi dopo l’incidente.

Di qui la denuncia sporta dalla famiglia contro il pasticciere. Il gip ha disposto per lui l'imputazione coatta. La parte civile è assistita dall'avvocato Eduardo Sorrentino.