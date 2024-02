Preleva per due anni la pensione della madre defunta: cadono le accuse per il figlio

E’ stato prosciolto dall’accusa di appropriazione indebita (l'ipotesi iniziale era truffa), l'uomo accusato di aver ritirato per quasi due anni la pensione della madre defunta. Il tribunale di Nocera Inferiore ha stabilito il non luogo a procedere derubricando l’ipotesi di reato iniziale. Mancando la querela, non è possibile procedere per la nuova accusa.

L'indagine

L’uomo finì indagato a seguito di un’inchiesta della Guardia di Finanza di Nettuno, insieme ad altre otto persone. I fatti risalgono al periodo 2019-2021. La madre morì in ospedale e la comunicazione del decesso doveva essere formalizzata dal nosocomio e non dal familiare, il quale aveva continuato regolarmente a ritirate la pensione non avendo, per legge, il compito di informare gli uffici competenti del decesso. Sul caso specifico, inoltre, l'errore per la continua erogazione della pensione fu attribuito ad un bug del sistema, non ad un errore umano. L'imputato era difeso dall'avvocato Rosa Malinconico.