Guasto improvviso a Nocera Inferiore: scatta la sospensione idrica

Sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Nocera Inferiore. Le strade coinvolte sono:



VIA ALBERTO GALIZIA

VIA DI FLORIO

VIA FRANCESCO DE CHIARA

VIA FRANCO CUOMO

VIA ISAIA GABOLA

VIA NAPOLI

VIA NICOLA BRUNI GRIMALDI

VIA RAFFAELE SILVESTRI

VIA ROMA

VIA SALVATORE GIORDANO

VIA SAN PIETRO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:30 di giovedì 16 febbraio 2023.