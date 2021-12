Ampliamento di un albergo e omissioni degli uffici: in 5 a processo tra funzionari e imprenditore

Finiscono a processo con l’accusa di abuso d’ufficio in concorso i cinque imputati coinvolti nella vicenda riguardante illegittimità edilizie di una struttura alberghiera a Nocera Superiore. A giudizio il responsabile pro tempore dell’area assetto del territorio del Comune di Nocera Superiore, quello pro tempore dell’area urbanistica-ecologia cimiteriale e Suap, il suo successore e l'utimo incaricato quale responsabile dell’area urbanistica in ordine di tempo.

Le accuse

In particolare, secondo le accuse i cinque (c'è anche il titolare della struttura) non avrebbero rispettato la sentenza emessa l’otto luglio 2010, con la quale il Tar della Campania, sezione di Salerno, annullava tutti i provvedimenti amministrativi del comune, compresa la conferenza di servizi, per l’ampliamento dell’attività-struttura alberghiera. Questo, nonostante l’invio e la notifica di formali atti di diffida da parte del denunciante-ricorrente, i cinque non adottavano, o lo facevano con ritardo, i provvedimento consequenziali, eludendo le decisioni e procurando così un vantaggio patrimoniale ritenuto ingiusto alla struttura. L'indagine partiva dalle denunce e dalle azioni legali della confinante, assistita dall’avvocato Alfonso Esposito, sia nei confronti del Comune che della società titolare della nota struttura alberghiera.