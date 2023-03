Morto a 28 anni in un incidente stradale, questa mattina l'ultimo saluto ad Alberto

E' previsto per questa mattina l’ultimo saluto ad Alberto Maria Dell’Aglio, il giovane scomparso alle prime luci dell’alba di sabato 25 marzo, dopo uno scontro frontale tra la sua Fiat Panda e un’ambulanza nei pressi del casello autostradale A30 di Castel San Giorgio. Il ragazzo era prossimo a laurearsi in Medicina.

Le indagini

Il medico legale incaricato ha effettuato l’esame autoptico ieri, mentre le forze dell’ordine hanno acquisito tutti gli elementi per ricostruire la dinamica dei fatti. A riguardo, la procura di Nocera Inferiore ha dato mandato ad un perito di effettuare una perizia che ricostruisca, al dettaglio, la dinamica del sinistro. L'inchiesta vede indagato il ragazzo che guidava l'ambulanza con l'ipotesi di omicidio stradale. Il suo difensore, come da prassi, ha nominato a sua volta un consulente per la perizia ingegneristica. Lo stesso hanno fatto il resto delle parti. La cerimonia religiosa si svolgerà alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Nocera Superiore.