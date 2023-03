Morto in un incidente stradale, un perito per ricostruire la dinamica del sinistro

Novanta giorni per ricostruire la dinamica dell'incidente, a seguito del quale ha perso la vita Alberto Maria Dell'Aglio, il 28enne di Nocera Superiore, deceduto giorni fa a Castel San Giorgio, mentre tornava a casa.

La nomina

Ieri il sostituto procuratore a Nocera Inferiore ha nominato il medico legale - l'autopsia è fissata per oggi - , un secondo consulente per esami tossicologici ed un ingegnere. Il perito dovrà chiarire movimenti, traiettoria, manovre e posizione della segnaletica, in relazione all'incidente tra un'ambulanza e la Fiat Panda del giovane. I due veicoli si erano scontrati frontalmente. Per il ragazzo non c'era stato nulla da fare. Il giovane che guidava l'ambulanza è indagato per omicidio stradale. Il ragazzo, prossimo a laurearsi in Medicina, stava rientrando a casa dopo una serata con amici. L'ambulanza tornava invece a Fisciano, dopo il trasferimento di un paziente all'ospedale di Nocera Inferiore.