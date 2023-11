"E' il momento del silenzio", folla e commozione per l'ultimo saluto ad Annalisa

Si è tenuto questa mattina, a Nocera Superiore, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Grotti, il funerale di Annalisa D'Auria, la 32enne di Nocera Inferiore - che viveva a Rivoli (Torino) - uccisa dal compagno Agostino Annunziata, alla fine di ottobre. Tanta la partecipazione, oltre che la commozione dei presenti, di amici e parenti. "Come comunità - ha detto il parroco Giovanni Caruso - non possiamo che vegliare sulle due figlie di Annalisa. Ora abbiamo bisogno di fare silenzio, perchè nulla giustifica gesti di questa violenza. Oggi le parole feriscono ciò che è già fragile"

Il rito

Al rito funebre presenti anche i sindaci di Nocera Superiore e Nocera Inferiore. "Dobbiamo constatare che c'è una ferita che resterà per entrambe le famiglie - ha detto il sindaco Giovanni Maria Cuofano - porgiamo il nostro affetto e abbraccio che mancherà alle due figlie. Noi come istituzioni, se ci sono episodi del genere, riteniamo sia giusto che una donna possa denunciare e segnalare quanto accade, per consentire alle autorità preposte di avviare percorsi che evitino fatti del genere. Sono gesti non tollerabili in una società che si definisce civile". per percorsi che evitino eventi del genere, dobbiamo dire ceh questi gesti non sono tollerabili in una società che si dice civile". "E' il momento di stringerci attorno alle famiglie delle vittime - ha dichiarato Paolo De Maio - sconvolte dal dolore. Siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza". Il Comune di Nocera Inferiore si è impegnato a garantire i costi del trasferimento della salma della giovane mamma. La tragedia qualche settimana fa, quando il compagno della vittima - Agostino Annunziata - dopo aver ucciso la donna, si era suicidato sul posto di lavoro, dopo aver affidato la figlia di 3 anni ad un collega sul posto di lavoro.