Scoperta centrale dello spaccio in un garage a Nocera Superiore: due arresti

Nuovo blitz antidroga nell’Agro nocerino sarnese. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, insieme ai carabinieri di Nocera Inferiore, hanno sottoposto a sequestro circa 12 chilogrammi di marijuana, circa 700 grammi di cocaina pura ed altrettanti di hashish, ma anche diverse dosi di crack, oltre a 9 proiettili di diverso calibro, 900 euro in contanti ed un’autovettura utilizzata per l’illecito traffico.

Il blitz

L’intervento - partito dagli esiti di indagine condotta dai Finanzieri della Compagnia di Cava de’ Tirreni, che tenevano già sotto controllo l’autovettura a bordo della quale viaggiavano i due giovani poi fermati - è avvenuto in un primo momento a Nocera Superiore, all’interno di un garage in uso ai due arrestati, dov'è stata rinvenuta gran parte della sostanza stupefacente ma anche i proiettili, poi sequestrati. Le successive fasi della perquisizione, estesisi all’autovettura ed alle abitazioni dei due uomini, hanno consentito il rinvenimento di altre sostanze stupefacenti, suddivise in dosi e pronte per essere cedute. Su disposizione della Procura della Repubblica, i responsabili (un trentacinquenne ed un ventinovenne) entrambi originari di Nocera Superiore, sono stati tratti in arresto. Qualora immessa sul mercato, la droga rinvenuta, prontamente sequestrata dai militari, avrebbe fruttato diverse centinaia di migliaia di euro.