Seguono i "clienti" per arrivare alla casa dello spaccio: i Finanzieri arrestano il pusher

Un pusher è stato arrestato a Nocera Superiore. Gli uomini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Cava de’ Tirreni, dopo aver intercettato un’auto con a bordo alcune persone già note, l’hanno seguita fino all’abitazione di un’alra persona, sottoposta alla misura personale cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza perché accusata di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Successivamente, i finanziari hanno fatto il blitz all’interno della casa dove hanno visto il pusher mentre suddivideva in dosi la droga. Nel corso della perquisizione, inoltre, hanno rinvenuto circa 22 grammi di crack e 10 di cocaina, ma anche un bilancino di precisione, un coltellino svizzero, una forbice, e 30 bustine in cellophane per il confezionamento delle dosi. Il pusher, oltre all’obbligo di dimora, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Inoltre, il giudice del tribunale di Nocera Inferiore ha prescritto allo stesso la permanenza domiciliare notturna. Alla Procura di Nocera, infine, sono state segnate alle due persone.