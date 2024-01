Auto a fuoco nella notte, indagano i carabinieri

Conseguenza di un petardo o avvertimento, si ragione su queste ipotesi per un'auto a fuoco la notte scorsa, a Nocera Superiore. La segnalazione è arrivata da qualche residente, che ha allertato poi i carabinieri. Gli inquirenti stanno verificando se il caso sia da attribuire alla conseguenza di un festeggiamento, con tanto di petardi, finito male o un'azione mirata contro qualcuno

Le indagini

Nello stesso verso proseguono quelle per la bomba carta fatta esplodere in via Roma, a San Marzano sul Sarno, ai danni di un bar. L'esplosione ha provocato danni alla pavimentazione, accessori della struttura e a parte del chiosco. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza.