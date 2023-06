Tentano furto di un'auto ma serviva un codice, ladri in fuga

Quattro persone hanno tentato di rubare un'auto di grossa cilindrata, in località Santa Croce a Nocera Superiore. Il furto non è riuscito perché la vettura poteva essere messa in moto solo con una chiave dotata di codice.

La denuncia

I ladri avevano aperto le portiere, dopo averle forzate, per poi danneggiare l'auto all'interno, tentando di spingerla poi a mano. A metterli in fuga è stata una guardia giurata di passaggio. Subito dopo è scattato l'allarme ed è stato rintracciato il proprietario, che ha presentato denuncia.