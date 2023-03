Banda di ladri prova furto di un'auto, scoperti si danno alla fuga

Banda di ladri prova a rubare un'auto a Nocera Superiore. Fuggono dopo l'arrivo dei carabinieri. L'episodio è stato segnalato attraverso i social ed è ora oggetto di un'indagine delle forze dell'ordine

L'episodio

Il fatto si è registrato in via Garibaldi. Quattro persone - su due auto - avrebbero tentato di rubare una Panda, poi hanno desistito perchè beccati dal figlio della proprietaria. Da lì la fuga e l'arrivo dei carabinieri, con tanto di inseguimento e tamponamento, da via Garibaldi. Secondo testimoni, i ladri si sarebbero poi fermati per fuggire a piedi.