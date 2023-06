Nascondeva droga nelle auto: arresti da Nocera a Casal Velino, nei guai anche un minorenne

Un 46enne della provincia di Salerno è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Verso le ore 23.50 di sabato, infatti, una pattuglia della Polstrada di Angri, in servizio sull'autostrada A3 Napoli-Salerno(carreggiata sud), nel comune di Nocera Superiore, ha sottoposto a controllo un’automobile (Toyota Yaris) il 46enne. Quest’ultimo, fin da subito, ha mostrato un atteggiamento che ha insospettito i poliziotti, i quali hanno poi rivenuto e sequestrato sostanze stupefacenti nella tasca posteriore del sedile anteriore destro, un bilancino di precisione nascosto nel vano oggetti e due piccole pipe in metallo. All'interno di un pacchetto di sigarette, inoltre, sono state trovate una dose di cannabis e una piccola pipa. Complessivamente sono stati rinvenuti 7 involucri di plastica contenenti polvere beige e bianca risultata poi essere cocaina ed eroina. Sono in corso le indagini per appurare la provenienza e la destinazione del quantitativo della droga sequestrata.

Nel Cilento

A Casal Velino, nel Cilento, un 20enne e un 17enne sono stati fermati a bordo di un’auto, dove erano nascosti circa 110 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, ma anche 670 euro in contanti. A svolgere la perquisizione sono stati i carabinieri. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il 20enne, mentre il minorenne è stato collocato in un Centro di Prima Accoglienza