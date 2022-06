Nocera Superiore, intitolata a Fortunato Arena la nuova caserma dei carabinieri

La nuova caserma dei Carabinieri di Nocera Superiore sarà intitolata a Fortunato Arena, medagli d'oro al valor militare, ucciso in un agguato a Faiano nel febbraio del 1992 insieme al suo collega Claudio Pezzuto. La cerimonia ufficiale di inagurazione è prevista per sabato 25 giugno alle ore 11 nel piazzale della caserma, in via Petrosino.

La cerimonia

Il programma prevede gli interventi delle autorità militari e del sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano. "Abbiamo mantenuto a Nocera Superiore un fondamentale presidio di legalità e di sicurezza riqualificando il vecchio mattatoio e destinandolo, su proposta dell’amministrazione, all’Arma dei Carabinieri – sottolinea il sindaco Cuofano – è stato un lungo e complesso percorso giunto al termine con esito positivo sia per la comunità che per l’Arma stessa. L’intitolazione a Fortunato Arena è la testimonianza di una città che non dimentica e che vuole lasciare memoria del sacrificio costatogli la vita a soli 23 anni".