Taglio del nastro per la nuova caserma dei carabinieri a Nocera Superiore

E' stata inaugurata sabato la caserma carabinieri a Nocera Superiore, ntitolata al carabiniere Fortunato Arena, medaglia d’oro al valore militare morto a 23 anni

Le dichiarazioni

“I tanti che remavano contro e deridevano di questa nostra iniziativa di salvare il presidio dei carabinieri nella nostra città, oggi sono stati sconfessati”. Ha detto il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano in occasione dell’inaugurazione della nuova caserma. “Questa è una mattinata di festa non soltanto per la nostra città ma per l’interno territorio, garantire la persistenza di un presidio di sicurezza significa servire non soltanto i nostri cittadini ma la Repubblica e l’intero popolo italiano”. Con il sindaco, anche sindaci del comprensorio, il vescovo della diocesi Nocera Sarno, Giuseppe Giudice, che ha benedetto i locali della nuova stazione. Ancora, l'arma dei carabinieri e il Prefetto di Salerno. La nuova caserma sorge, dopo diversi anni di lavoro, nella zona dell'ex mattatoio.

“E’ un’emozione profonda onorare un nostro uomo che non è nato a Nocera Superiore, ma la nostra comunità ha adottato ed è qui che aveva scelto di mettere su famiglia”. Alla cerimonia c'era anche la vedova Arena, Angela Lampasone accompagnata dai nipotini. “Da sindaco della città e da istituzione – ha aggiunto Cuofano – vorrei ricordare anche chi è caduto in servizio nei luoghi lontani da noi e dall’Italia, il brigadiere Francesco De Angelis, e credo che lo Stato debba riconoscere il suo valore dimostrato sul campo”. Sia il sindaco Giovanni Maria Cuofano che il comandante provinciale dell’arma dei carabinieri Gianluca Trombetti hanno sottolineato la sinergia tra le istituzioni ed i militari per arrivare a trasformare l’ex mattatoio nella nuova sede della stazione dei carabinieri che significherà garantire ulteriore presidio di legalità in un territorio, quello dell’agro nocerino sarnese che da tempo fa richiesta di poter contare su una maggiore presenza di forze dell’ordine.