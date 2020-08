Rientra dalla Spagna a Nocera Superiore, cittadino positivo al Covid-19

Nuovo caso positivo di Covid-19 a Nocera Superiore. Si tratta di un cittadino rientrato dalla Spagna, che è stato subito isolato e non ha avuto contatti con altri soggetti. Attualmente è monitorato dal Dipartimento dell’Asl.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’annuncio

A comunicarlo è direttamente il sindaco Giovanni Maria Cuofano che si rivolge direttamente ai suoi concittadini: “Ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, ribadiamo la necessità di rispettare le disposizioni relative al distanziamento sociale ed all’uso della mascherina, sia all’aperto che in luoghi chiusi. Ai controlli di routine di queste settimane, ho chiesto alla Polizia Locale un ulteriore sforzo per verificare il rispetto delle regole in città. A questa nuova recrudescenza del Covid, dobbiamo rispondere adottando comportamenti che ben conosciamo: responsabilità, cautela, attenzione, precauzione. Ricordo che, come prescritto dall’Ordinanza regionale n°67 dell’11 agosto 2020, è fatto obbligo a tutti i cittadini residenti in Campania che fino al 31 agosto 2020 facciano rientro da vacanze dall’estero, di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di Prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.Noi stiamo monitorando costantemente la situazione e vi terremo aggiornati. Manteniamo alta la guardia”.