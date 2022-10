Rubò corona in argento in una chiesa, a processo ladro napoletano

Rubò una corona in argento, nella chiesa di San Michele Arcangelo, a Nocera Superiore. Era il 12 aprile 2017. A seguito di un'indagine fu poi identificato e ora è finito a processo: si tratta di un 47enne napoletano.

Il colpo

Entrato in chiesa, portò via una corona in argento incastonata da pietre preziose, di colore blue e bianche, posizionata sulla statua di una Madonna. Il furto fu denunciato dal parroco ai caraibnieri. Dopo la conclusione dell'indagine preliminare, l'indiziato era stato condannato ad un decreto penale di condanna - una sanzione da pagare allo Stato - vista la ricostruzione del fatto. L'imputato si è opposto al provvedimento e sarà giudicato in dibattimento.