Rubati 2500 euro in chiesa, ladri ripresi in video

Chiesa violata e saccheggiata durante la sera della vigilia di Natale. E' accaduto a Nocera Superiore, presso la parrocchia Maria Santissima di Costantinopoli, nella zona di Pecorari, dove una banda di ladri è riuscita ad entrare, portando via la somma di 2500 euro. I malviventi sono stati ripresi da alcune telecamere interne ma erano a volto coperto, tra cappello e passamontagna.

Il colpo

Sono entrati prima all'interno della sagrestia e poi nella casa canonica, mettendo tutto a soqquadro, alla ricerca di qualsiasi oggetto prezioso da portare via. La chiesa è guidata da don Raffaele Corrado, che ha fatto l'amara scoperta nelle ore successive al fatto. Il raid si è consumato in pochi minuti, intorno alle 18. I ladri hanno cercato ovunque: all'interno dei cassetti fino agli armadi. Non hanno trovato però la cassaforte. I soldi che sono riusciti a rubare rappresentano le offerte raccolte dalla chiesa negli ultimi mesi, utili a pagare servizi e allestimenti di Natale. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, impegnati ora ad identificare i malviventi, i quali hanno probabilmente studiato le abitudini del parroco prima di fare il loro ingresso in chiesa. Quest'ultima era aperta, nel pomeriggio del 24, come di consueto, per le confessioni e la messa. «Preghiamo perchè i loro cuori si aprano al bene è l'amore di Dio li avvolga di misericordia così da po tersi ravvedere» ha detto il parroco attraverso il suo canale social.