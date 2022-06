Trovato con cocaina e crack in casa, finisce in carcere

Trovato con 20 grammi di cocaina e pochi grammi di crack, fnisce in carcere con l'accusa di spaccio. L'operazione risale a qualche giorno fa, condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore

L'arresto

L'operazione rientra in quella serie di controlli e perquisizioni eseguite dai carabinieri giorni fa, tra le due Nocera, per prevenire reati legati allo spaccio di stupefacenti. Dopo la direttissima, per l'uomo è stato confermato il carcere.