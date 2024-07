Gare ad alta velocità tra giovani, in piena notte: segnalazioni ai carabinieri

Corse sfrenate di notte, a Nocera Superiore, tra bande di giovani. Con il rischio per l'incolumità pubblica. E' questo il tipo di segnalazione giunta ai carabinieri, giorni fa.

Il fatto

Il disagio interesserebbe più zone della città, lungo le quali ragazzi in sella agli scooter sfrecciano ad alta velocità, spesso gareggiando tra loro, ignari del pericolo che rappresentano. Le segnalazioni sono diverse ma, come avviene in questi casi, le prime non devono morire attraverso la rete ma formalizzate in una denuncia alle forze dell'ordine