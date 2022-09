Beccato dalle telecamere mentre sfascia il totem elettronico, Cuofano: "Chi rompe paga"

E’ stato beccato dalle telecamere l'autore dell'ultimo atto vandalico consumato in ordine di tempo ai danni del totem elettronico posizionato in piazza Marco Polo a Nocera Superiore.

La denuncia

La Polizia Municipale sta scansionando i filmati estrapolati per dare un nome ed un cognome a chi ha intenzionalmente rotto lo sportello del dispositivo per l'identificazione ed il successivo step di addebito dei danni ai genitori se, come probabile, è un minorenne. “Chi rompe paga” scrive, su Facebook, il sindaco Giovanni Maria Cuofano pubblicando il fotogramma sezionato dal video ripreso dal sistema di videosorveglianza.