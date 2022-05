Viola sorveglianza speciale 20 volte, condannato dal tribunale

Ammonta ad un anno e cinque mesi di reclusione, con sospensione della pena, la condanna per una plurima serie di violazioni accertate mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un 33enne di Nocera Superiore, giudicato colpevole al termine del dibattimento.

Le accuse

Il giudice monocratico ha emesso la sentenza con i riscontri delle mancate presentazioni previste per apporre la firma, come da obbligo sancito, a partire dal 12 maggio scorso, presso la stazione carabinieri di Nocera Superiore, fino al 23 agosto, con l’accusa che individuava le mancanze per 20 volte complessive, con la maggior parte degli episodi concentrati nel mese di agosto, con l’accertata inosservanza dettagliata per date finita al centro del capo d’imputazione. Il provvedimento gli prescriveva di rispettare l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di un anno, con decreto del maggio 2020 emesso dal Tribunale di Salerno. Nel periodo compreso dalla misura della sorveglianza speciale l’uomo era stato sorpreso a Napoli, in violazione della misura.