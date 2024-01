Dopo una serie di discussioni avviate con i dirigenti di RFI, il sindaco di Nocera Superiore ha annunciato che a partire da lunedì 29 gennaio, i pendolari di Nocera Superiore potranno utilizzare una nuova fermata per i bus sostitutivi di Busitalia vicino alla piazzetta Filauro, situata presso la stazione locale.

Le parole del sindaco

Il sindaco Cuofano ha commentato: "Abbiamo risposto alle richieste ricevute in questi giorni a fronte di un disagio evidente. Non è stato facile coordinare diverse necessità, ma, con la collaborazione di RFI, siamo riusciti a istituire una fermata temporanea per gli autobus che sostituiscono i treni presso la stazione di Nocera Superiore". La decisione è stata presa in seguito a un sopralluogo effettuato ieri nella piazzetta Filauro, con la presenza del Comandante della Polizia Municipale, Paolo Prudente, e alcuni autisti di Busitalia, per valutare il percorso urbano da seguire.