Allarme furti a Nocera Superiore, ladri usano "spray narcotizzante": e c'è chi pensa alle ronde

C'è un allarme furti lanciato oramai da settimane da più cittadini, a Nocera Superiore. Nel mirino ci sono le periferie, ma anche altre zone della città, come via Lamia, via Gramsi e via Risorgimento. In alcuni casi, i ladri avrebbero usato dello spray narcotizzante per agire indisturbati

Le ronde

La preoccupazione è tanta che molti cittadini hanno lanciato l'idea di effettuare delle ronde notturne, oltre a solleciti urgenti all'amministrazione comunale di installare telecamere di videosorveglianza e di un presidio, maggiore, delle forze dell'ordine. Una preoccupazione che è anche figlia del trasferimento temporaneo della stazione dei carabinieri locale nella vicina Nocera Inferiore. I furti si sarebbero consumati, a più riprese, in diversi appartamenti. Non solo di notte, ma anche di giorno, lasciando l'amaro in bocca ai tanti residenti, che sui social hanno esternato tutta la loro preoccupazione