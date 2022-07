Coppia di anziani derubata di soldi e catenina d'oro, segnalazioni su una coppia di truffatori

Gli rubano la catenina d'oro, segnalazioni su di una coppia a Nocera Superiore. L'allarme corre sui social, in particolare per una macchina di colore grigio, con a bordo due persone

La testimonianza

Il parente di una delle persone derubate ha raccontato che i due si spaccerebbero come cittadini locali, ma provenienti dall'America. In un modo o nell'altro, i due avrebbero derubato l'uomo di una banconota da 50 euro e una catenina d'oro. Altri tentativi sarebbero stati commessi, in strada, a danno di altrettante persone, non riusciti per fortuna delle vittime. La coppia avrebbe agito anche a Nocera Inferiore.