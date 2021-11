Illuminavano terreno con la corrente del Comune, in 4 a processo: anche due dipendenti

Furto di corrente elettrica, ma anche opere abusive, sono al centro di un processo deciso per quattro persone dal gup del tribunale di Nocera Inferiore. Il dibattimento partirà il prossimo dicembre. Tra gli imputati ci sono due responsabili del settore lavori pubblici e manutenzione del Comune di Nocera Superiore.

Le accuse

I due, il primo quale responsabile e il secondo come geometra, avrebbero consentito a due privati cittadini di illuminare il loro terreno in località Santa Maria delle Grazie di Nocera Superiore. I due beneficiari rispondono di furto in concorso, ma anche di aver realizzato sullo stesso delle opere prive di qualsiasi autorizzazione, come un campo di bocce, ma anche un locale, un deposito e un fabbricato con all'interno servizi igienici. I due dipendenti invece avrebbero, così, permesso ai due di appropriarsi di corrente attraverso un allaccio abusivo. Il solo responsabile dell'ufficio risponde invece di calunnia, avendo incolpato - "simulando tracce di tale reato" - i due elettricisti che eseguirono l'opera. Ai carabinieri, l'imputato avrebbe detto di non aver mai dato quell'ordine. Tale vicenda venne fuori a seguito di dettagliata denuncia-querela presentata da uno dei due elettricisti. I fatti vanno dal 2016 al 2018.