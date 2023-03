Scoprono ladro in casa, bandito fugge lanciandosi dal primo piano

Ladro in casa con passamontagna, fuga dal primo piano dopo essere stato scoperto. E' quanto hanno segnalato attraverso Facebook i proprietari di un appartamento di Nocera Superiore, in via Case Vecchie, che durante lo scorso weekend hanno subito un tentativo di effrazione in casa propria. "Abbiamo trovato un ladro in casa con il passamontagna, questa è gente che non ha paura di niente". Il monito è stato lanciato dai proprietari attraverso la rete per mettere in guardia anche il resto dei cittadini del comune dell'Agro.